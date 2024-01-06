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В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Волейбол
Новости
6 Января 2024 19:22
В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Накануне, 5 января, состоялся матч группового этапа Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", игра проходила в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 (4ОТ).

По итогам этого матча было установлено несколько исторических достижений Евролиги. Впервые в истории Евролиги команды сыграли сразу четыре овертайма, ранее ни разу команды не добирались даже до отметки в три овертайма.

Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги, который принадлежал греческому «Панатинаикосу» и был установлен ещё в 2007 году (123 очка). Кроме того, этот матч стал самым результативным в истории Евролиги - впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур

Реал Мадрид (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - 130:126 ОТ

Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса

Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Jones

İdman.biz

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