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Рагимова дебютировала за новый клуб

Волейбол
Новости
6 Января 2024 10:34
Рагимова дебютировала за новый клуб

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова дебютировала за "Анкару Карайоллары" в чемпионате Турции.

Как передает İdman.biz, в первом матче наступившего года ее команда на своей площадке уступила лидеру чемпионата "Вакифбанку" со счетом 0:3. В итоговом протоколе Рагимова, выступающая под номером 37, вышла на площадку по ходу встречи и отметилась одной атакой.

Первую часть сезона Полина провела в чемпионате Вьетнама, выиграв серебряные награды с клубом "Duc Giang Соmpany" и получив награду в качестве лучшей нападающей лиги.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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