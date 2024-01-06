Рагимова дебютировала за новый клуб

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова дебютировала за "Анкару Карайоллары" в чемпионате Турции.

Как передает İdman.biz, в первом матче наступившего года ее команда на своей площадке уступила лидеру чемпионата "Вакифбанку" со счетом 0:3. В итоговом протоколе Рагимова, выступающая под номером 37, вышла на площадку по ходу встречи и отметилась одной атакой.

Первую часть сезона Полина провела в чемпионате Вьетнама, выиграв серебряные награды с клубом "Duc Giang Соmpany" и получив награду в качестве лучшей нападающей лиги.

Ниджат Закиев

İdman.biz