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Азербайджанский рефери отсудит еврокубковый матч волейболистки сборной

Волейбол
Новости
5 Января 2024 12:22
Азербайджанский рефери отсудит еврокубковый матч волейболистки сборной

Азербайджанский волейбольный рефери международной категории Заур Гаджиев отсудит еврокубковый матч с участием нападающей сборной Елизаветы Рубан.

Как сообщает İdman.biz, речь идет об ответном четвертьфинале Кубка Челлендж между "Нилуфяр Беледийеси" и румынским "Лугожем". Он состоится 18 января в Бурсе, а Гаджиев будет работать в паре с Маркусом Зибером из Германии.

Отметим, что "Лугож", за который выступает Рубан, в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Челлендж. В текущем турнире команда преодолела уже три круга.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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