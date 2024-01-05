Азербайджанский рефери отсудит еврокубковый матч волейболистки сборной

Азербайджанский волейбольный рефери международной категории Заур Гаджиев отсудит еврокубковый матч с участием нападающей сборной Елизаветы Рубан.

Как сообщает İdman.biz, речь идет об ответном четвертьфинале Кубка Челлендж между "Нилуфяр Беледийеси" и румынским "Лугожем". Он состоится 18 января в Бурсе, а Гаджиев будет работать в паре с Маркусом Зибером из Германии.

Отметим, что "Лугож", за который выступает Рубан, в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Челлендж. В текущем турнире команда преодолела уже три круга.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz