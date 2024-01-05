5 Января 2024
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"Мы сами себя поставили в затруднительное положение"

Волейбол
Интервью
5 Января 2024 11:25
"Мы сами себя поставили в затруднительное положение"

Интервью главного тренера женского волейбольного клуба "Национальная авиационная академия" Вугара Алиева сайту İdman.biz

- У вас всего 1 победа после 7 туров в Высшей лиге. Как бы вы объяснили неудачный старт?

- Причин неудач в первом круге множество. Здесь ошибки есть не только у игроков, но и у меня как главного тренера. В основном мы плохо играли на приемах и подачах. Иногда мы не можем хорошо начать и набрать очки во время атак. Мы находимся в плохой ситуации. Мы на 5-м месте, имея всего 1 победу. Постараемся в новом году исправить свои ошибки и порадовать болельщиков победами.

- Свою единственную победу вы одержали над аутсайдером UNEC. Вы ожидали такого выступления с самого начала?

- Конечно, мы не ожидали, что так сыграем. Мы верили, что выиграем больше.

- Каковы ваши ожидания от оставшейся части чемпионата?

- Жду от команды отличной игры. В начале сезона мы ставили цель попасть в четверку сильнейших. Постараемся, чтобы это произошло. Мы сами себя поставили в затруднительное положение.

- Планируете ли вы усилить какие-то позиции, чтобы исключить ошибки?

- Мы не думаем о новых трансферах. Продолжим работу с тем составом, который имеется. В нашем плане изменений нет.

- Фаиг Гараев, который когда-то был вашим помощником, снова будет тренировать сборную. Как вы это восприняли?

- Фаиг Гараев также является моим тренером. Я очень рад, что он вернулся в сборную. Пока не было никого, кто добился бы большего успеха, чем он. Он соберет вокруг себя хороших игроков и постарается поднять флаг нашей страны. Желаю ему успехов на этом пути. Желаю, чтобы большой интерес к этому виду спорта вернулся, как это было в начале 2000-х.

Эмин Ага

İdman.biz

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