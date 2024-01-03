Наша сборная проиграла в первой игре

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатман, встретилась с Эстонией.

Наша команда ушла с поля побежденной. Соперник победил со счетом 3:0.

Чемпионат EEVZA

Первый тур

3 января

Эстония - Азербайджан - 3:0 (25:10, 25:15, 25:22)

Отметим, что в следующей игре нашим волейболистам предстоит встретиться с Латвией. Встреча состоится завтра.

İdman.biz