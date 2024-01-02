Наша сборная готовится к чемпионату EEVZA - ФОТО

Юношеская сборная Азербайджана до 20 лет, которая примет участие в чемпионате Зональной ассоциации восточноевропейского волейбола (EEVZA), продолжает подготовку к соревнованиям.

İdman.biz сообщает, что наша команда тренируется в спортивном зале Федерации и в волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

К тренировочному процессу привлечены 14 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Отметим, что чемпионат EEVZA пройдет 10-14 января в городе Годюв-Велькопольски, Польша. Наша команда отправится на отборочный турнир ЕВРО-2024 10 января. Свою первую игру команда под руководством Сабухи Алиева проведет 11 января против сборной Эстонии.

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