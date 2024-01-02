2 Января 2024
RU

Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО

Волейбол
Новости
2 Января 2024 12:09
Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО

Сегодня наша женская волейбольная команда до 20 лет, участвующая в чемпионате Зональной ассоциации волейбола стран Восточной Европы (EEVZA), отправилась в литовский Шауляй.

Как сообщает İdman.biz, наша национальная сборная под руководством Шахина Чатмана встретится со сборными Латвии, Украины, Эстонии, Польши и принимающей страны - Литвы.

Свой первый матч наша команда проведет 3 января против сборной Эстонии.

Отметим, что соревнования, которые пройдут 3-7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту, чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций
1 Января 18:00
Волейбол

В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций

Обнародован первый рейтинг года для мужских и женских сборных по волейболу
Зульфугарова ждет матч Лиги чемпионов в Анкаре
31 Декабря 2023 18:19
Волейбол

Зульфугарова ждет матч Лиги чемпионов в Анкаре

Опытный арбитр будет работать на встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов среди мужских клубов между турецким «Халкбанком» и итальянской «Пьяченцой»
Волейболистка сборной Азербайджана сыграла против лидера чемпионата России
30 Декабря 2023 09:20
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана сыграла против лидера чемпионата России

Клуб из Красноярска уступил в Казани лидеру первенства "Динамо-Ак Барсу" со счетом 0:3
Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО
29 Декабря 2023 20:28
Волейбол

Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Наша команда под руководством Шахина Чатмана проводит тренировочный процесс
Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба
29 Декабря 2023 13:34
Волейбол

Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, перешедшая на днях в "Анкара Карайоллары", будет четвертым нетурецким игроком в нынешнем составе команды
Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"
28 Декабря 2023 15:33
Волейбол

Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"

"Ни о каком беспокойстве речи не идет"

Самое читаемое

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 2023 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
31 Декабря 2023 10:54
Мировой футбол

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

"Спорт не должен превращаться в "закуску" для ежедневного политического соперничества"
Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК
1 Января 16:37
Азербайджанский футбол

Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Самым недисциплинированным игроком первых двух кругов чемпионата является Юрий Матиас