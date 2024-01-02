Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО

Сегодня наша женская волейбольная команда до 20 лет, участвующая в чемпионате Зональной ассоциации волейбола стран Восточной Европы (EEVZA), отправилась в литовский Шауляй.

Как сообщает İdman.biz, наша национальная сборная под руководством Шахина Чатмана встретится со сборными Латвии, Украины, Эстонии, Польши и принимающей страны - Литвы.

Свой первый матч наша команда проведет 3 января против сборной Эстонии.

Отметим, что соревнования, которые пройдут 3-7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту, чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.

İdman.biz