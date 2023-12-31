31 Декабря 2023
RU

Зульфугарова ждет матч Лиги чемпионов в Анкаре

Волейбол
Новости
31 Декабря 2023 18:19
Зульфугарова ждет матч Лиги чемпионов в Анкаре

Азербайджанский рефери международной категории по волейболу Эльдар Зульфугаров получил первое назначение на следующий год.

Как сообщает İdman.biz, опытный арбитр будет работать на встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов среди мужских клубов между турецким «Халкбанком» и итальянской «Пьяченцой».

Игра состоится 10 январе в Анкаре. Еще одним арбитром назначен представитель Словении Бернард Валентар.
Встреча обещает быть принципиальной, так как команды занимают ведущие позиции в группе С. «Пьяченца» лидирует, но «Халкбанк» отстает лишь на очко.

В этом сезоне Зульфугаров работал уже на трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

Новости по теме

Волейболистка сборной Азербайджана сыграла против лидера чемпионата России
30 Декабря 09:20
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана сыграла против лидера чемпионата России

Клуб из Красноярска уступил в Казани лидеру первенства "Динамо-Ак Барсу" со счетом 0:3
Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО
29 Декабря 20:28
Волейбол

Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Наша команда под руководством Шахина Чатмана проводит тренировочный процесс
Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба
29 Декабря 13:34
Волейбол

Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, перешедшая на днях в "Анкара Карайоллары", будет четвертым нетурецким игроком в нынешнем составе команды
Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"
28 Декабря 15:33
Волейбол

Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"

"Ни о каком беспокойстве речи не идет"
Азербайджан первый матч года проведет против Эстонии
28 Декабря 10:47
Волейбол

Азербайджан первый матч года проведет против Эстонии

Определился календарь матчей молодежной сборной Азербайджана по волейболу до 20-ти лет на турнире Восточно-Европейской Зональной Ассоциации
Айшан Абдулазимова: "Если от них поступит еще одно предложение, я подумаю и оценю его" - ИНТЕРВЬЮ
27 Декабря 18:41
Волейбол

Айшан Абдулазимова: "Если от них поступит еще одно предложение, я подумаю и оценю его" - ИНТЕРВЬЮ

"Наша цель - стать чемпионом в обоих турнирах"

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей
Пять задач, которые должен решить новый совладелец "МЮ"
28 Декабря 21:44
Мировой футбол

Пять задач, которые должен решить новый совладелец "МЮ"

Оцениваем вызовы, которые стоят перед британским миллиардером