Зульфугарова ждет матч Лиги чемпионов в Анкаре

Азербайджанский рефери международной категории по волейболу Эльдар Зульфугаров получил первое назначение на следующий год.

Как сообщает İdman.biz, опытный арбитр будет работать на встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов среди мужских клубов между турецким «Халкбанком» и итальянской «Пьяченцой».

Игра состоится 10 январе в Анкаре. Еще одним арбитром назначен представитель Словении Бернард Валентар.

Встреча обещает быть принципиальной, так как команды занимают ведущие позиции в группе С. «Пьяченца» лидирует, но «Халкбанк» отстает лишь на очко.

В этом сезоне Зульфугаров работал уже на трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz