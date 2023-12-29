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Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Волейбол
Новости
29 Декабря 2023 20:28
Сборная Азербайджана продолжает подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по волейболу до 20 лет примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA).

İdman.biz сообщает, что наша сборная продолжает подготовку к соревнованиям.

Наша команда под руководством Шахина Чатмана проводит тренировочный процесс в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана. К тренировочному процессу были привлечены 14 спортсменок, которые примут участие в соревнованиях.

Чемпионат EEVZA пройдет 3-7 января в литовском городе Шяуляй. Наша команда отправится в Литву 2 января.

Отметим, что свою первую игру наша сборная проведет 3 января против сборной Эстонии.

İdman.biz

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