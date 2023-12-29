Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, перешедшая на днях в «Анкара Карайоллары», будет четвертым нетурецким игроком в нынешнем составе команды.

Как сообщает İdman.biz, турецкий клуб начал сезон с тремя легионерами - испанкой Колар Милагрос, словенкой Селеной Лебан и Эмой Струньяк из Хорватии. Полина является четвертой приглашенной волейболисткой, которая пополнила команду.

Отметим, что «Анкара Карайоллары» пока идет на последнем месте в турецкой лиге, а Рагимова может дебютировать в матче ближайшего тура против «Вакифбанка».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz