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Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба

Волейбол
Новости
29 Декабря 2023 13:34
Рагимова стала четвертым легионером для нового клуба

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, перешедшая на днях в «Анкара Карайоллары», будет четвертым нетурецким игроком в нынешнем составе команды.

Как сообщает İdman.biz, турецкий клуб начал сезон с тремя легионерами - испанкой Колар Милагрос, словенкой Селеной Лебан и Эмой Струньяк из Хорватии. Полина является четвертой приглашенной волейболисткой, которая пополнила команду.

Отметим, что «Анкара Карайоллары» пока идет на последнем месте в турецкой лиге, а Рагимова может дебютировать в матче ближайшего тура против «Вакифбанка».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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