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Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"

Волейбол
Новости
28 Декабря 2023 15:33
Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"

«Меня прооперировали 10 дней назад. Сегодня я чувствую себя хорошо".

Об этом İdman.biz сообщил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев.

Опытный специалист заявил, что к него нет проблем со здоровьем. Напомнив, что он присутствовал на мероприятии, связанном с годовым отчетом Федерации и назначением главного тренера накануне, Гараев отметил, что чувствует себя хорошо: "Это правда, мое лечение продолжается. Но все в порядке. Ни о каком беспокойстве речи не идет».

Отметим, что Гараев день назад был назначен главным тренером женской сборной страны по волейболу.

Гусейн Вагиф

İdman.biz

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