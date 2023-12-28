Фаиг Гараев: "Меня прооперировали 10 дней назад, чувствую себя нормально"

«Меня прооперировали 10 дней назад. Сегодня я чувствую себя хорошо".

Об этом İdman.biz сообщил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев.

Опытный специалист заявил, что к него нет проблем со здоровьем. Напомнив, что он присутствовал на мероприятии, связанном с годовым отчетом Федерации и назначением главного тренера накануне, Гараев отметил, что чувствует себя хорошо: "Это правда, мое лечение продолжается. Но все в порядке. Ни о каком беспокойстве речи не идет».

Отметим, что Гараев день назад был назначен главным тренером женской сборной страны по волейболу.

Гусейн Вагиф

İdman.biz