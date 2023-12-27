Айшан Абдулазимова: "Если от них поступит еще одно предложение, я подумаю и оценю его" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки сборной Азербайджана Айшан Абдулазимовой сайту İdman.biz.

- Как дела в венгерском клубе «Вашаш»?

- Первую половину сезона мы закончили на 1-м месте. Выиграли все сыгранные матчи. Верю, что выиграем следующие игры и станем чемпионами, как и в прошлом году. Еще мы боремся в Кубке Венгрии, уже вышли в 1/4 финала. Наша цель - стать чемпионом в обоих турнирах.

- Вы там смотрите чемпионат Азербайджана?

- Да, когда есть время, смотрю чемпионат Азербайджана.

- На ваш взгляд, какая из наших команд находится в лучшей форме и является претендентом на чемпионство?

- Трудно дать однозначное мнение по этому поводу. «Азеррейл» и «Абшерон» - сильные команды. Однако другие клубы легко не сдаются, они сопротивляются.

- В начале сезона два азербайджанских клуба хотели видеть вас в своей команде, но вы не согласились. С чем это связано?

- Если будут предложения в следующем сезоне, я подумаю и оценю их.

- Как бы вы оценили повторное назначение Фаига Гараева главным тренером сборной?

- Он один из самых опытных специалистов в мире, под его руководством мы неоднократно участвовали в международных соревнованиях. Самых высоких достижений мы достигли под его руководством. Мы, волейболистки, независимо от того, кто тренер, всегда стараемся играть на самом высоком уровне и приносить победы нашей стране. Я и мои товарищи по команде сделаем все возможное, чтобы выйти на площадку, как обычно, и снова сыграть на максимуме.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz