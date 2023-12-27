Фаик Гараев: "Поговорю со всеми волейболистками, выступающими за рубежом"

«Я буду говорить со всеми волейболистками сборной, выступающими за рубежом».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана Фаик Гараев, отвечая на вопрос о формировании состава.

Он рассказал о том, что в ближайшее время пообщается практически со всеми ведущими игроками, включая Полину Рагимову, Елизавету Рубан и многих других. «Нам важно привлечь и опытных игроков, которые не раз подтверждали свой уровень, будем говорить со всеми», - подчеркнул Ф.Гараев.

Отметим, что ближайшим турниром для сборной станет майская Золотая Евролига.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz