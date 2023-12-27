Фарид Гаибов: "Министерство не может помогать ни одному клубу напрямую"

«Фаик Гараев - один из лучших тренеров Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, комментируя назначение Фаига Гараева главным тренером сборной Азербайджана по женскому волейболу.

Он подчеркнул, что имя опытного специалиста вписано в спортивную историю страны: "Нам бы хотелось, чтобы его подопечные были активны в спорте, пусть даже не так активны, как он".

Отметив, что министерством проведены определенные работы по привлечению спонсоров в волейбольные клубы, министр сообщил, что они работают на развитие команд: "Мы всегда хотим, чтобы наш волейбол развивался. Никто не хочет, чтобы какой-либо из наших клубов закрылся. Потому что здесь есть труд. Эта ситуация не очень хороша для нашего спорта. Можно много говорить о проблемах. Но министерство не может помогать ни одному клубу напрямую. Как в начале года анонсируется поддержка, оказываемая федерациями клубам, также уточняется поддержка, оказываемая федерации со стороны министерства».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz