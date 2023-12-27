Будут сформированы 2 сборные Азербайджана

Планируется сформировать две национальные сборные Азербайджана по женскому волейболу.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фаиг Гараев, снова назначенный на должность главного тренера сборной, на состоявшейся сегодня пресс-конференции по поводу его представления.

Он сказал, что должен сделать изменения в команде в течение года: «Наши волейболистки, которые играют за границей, находятся не в лучшей форме. Нам тоже нужно с ними работать».

Гараев сообщил, что сегодня федерация придает большое значение молодежи и сообщил, что весенние программы на апрель уже готовы: "Уже проведено несколько встреч. У нас сейчас хороший тренерский состав. Основная цель моего прихода на этот пост - помочь тренерскому штабу».

Отметим, что ранее существовали сборные А и Б по женскому волейболу.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz