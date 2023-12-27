Сборную Азербайджана могут усилить натурализованные волейболистки

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаик Гараев рассказал о потенциальном усилении команды.

Как сообщает İdman.biz, он подчеркнул, что в свое время время в составе клуба «Рабита» выступали две кубинские волейболистки, которые получили азербайджанский паспорт. «Мы с федерацией обсуждали вопрос на предмет приглашения их в состав сборной. Нам надо добиваться результата и эти волейболистки могут в этом помочь», - заявил Ф.Гараев.

Отметим, что речь идет о Йоанне Паласиос и Анне Клегер, выступавших в составе чемпионок Азербайджана.

Ниджат Закиев

İdman.biz