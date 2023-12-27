Шахин Багиров: "В следующем году мы должны выступить лучше" - ФОТО

"Этот год очень важен для Азербайджанского государства. В рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была проделана большая работа".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2023 году.

Он сказал, что в юбилейный год общенационального лидера каждый человек в сфере спорта постарался сделать успешные шаги в своей деятельности: "Я думаю, что в следующем году мы должны выступать еще лучше. Благодарю Министерство молодежи и спорта за то, что оно всегда нас поддерживает. В результате заботы, уделяемой спорту в Азербайджане, мы стараемся добиться больших успехов в нашей работе и развивать волейбол в регионах».

Отметив, что прошли обсуждения относительно должности главного тренера женской сборной страны по волейболу, Багиров поздравил Фаига Гараева, сыгравшего важную роль в развитии волейбола и показавшего успешные результаты на международных аренах, с назначением на пост главного тренера.

Он также подарил опытному специалисту символическую форму сборной.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz