Фаик Гараев: "Я далек от мыслей, что команда была разбита на группы во время ЕВРО"

«Благодарю своего предшественника Атамана Гюнейлигиля за проделанную работу. После чемпионата Европы я на правах вице-президента федерации позвонил ему и поблагодарил».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фаиг Гараев, представленный сегодня в качестве главного тренера сборной Азербайджана.

Опытный специалист, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул, что чемпионат Европы прошел в достаточно тяжелой борьбе и за короткий период сложно было добиться высоких результатов. «Я далек от мыслей относительно того, что команда была разбита на группы. Просто на таких соревнованиях царит напряжение и, конечно же, наставник должен с ним справляться. К тому же, надо хорошо знать команду и игроков, различные нюансы, а Гюнейлигиль был в сборной небольшой период времени. Еще раз благодарю его за работу», - подчеркнул Ф.Гараев.

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Азербайджана не смогла преодолеть групповой раунд.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz