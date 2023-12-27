Фаиг Гараев: "Предстоит сложная работа, но я не боюсь критики"

«Мы можем вновь вернуть волейбол на прежний уровень».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фаик Гараев, представленный сегодня в качестве главного тренера женской сборной Азербайджана.

Он рассказал о том, что если правильно поставить систему работу, то азербайджанский волейбол может добиться больших успехов. «У нас есть молодые специлисты, которым я также готов помогать. Есть залы, необходимые условия для подготовки. Моя мечта заключается в том, чтобы волейбол в Азербайджане всегда оставался на высоте. Конечно же, работа сложная, но я не боюсь критики. Благодарю за поддержку, болельщики ждут от нас побед. И мы добьемся высоких резудьтатов совместными усилиями»

Ниджат Закиев

İdman.biz