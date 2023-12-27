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Фарид Гаибов: "Федерация волейбола ведет активную работу в регионах"

Волейбол
Новости
27 Декабря 2023 10:17
Фарид Гаибов: "Федерация волейбола ведет активную работу в регионах"

«Одной из наших задач является развитие спорта в регионах. И Федерация волейбола Азербайджана ведет активную работу в этом направлении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии национальной федерации, посвященной итогам года и презентации Фаика Гараева в качестве главного тренера женской сборной.

Глава ведомства отметил, что этот год был успешным для азербайджанского спорта. «Матч Кубка страны в Ханкенди стал, пожалуй, самым запоминающимся событием. Мы вернулись на освобожденные земли», - подчеркнул министр.

Ф.Гаибов добавил, что Федерация волейбола достаточно активна в своей деятельности. «Мы с президентом Федерации Шахином Багировым обсуждали дальнейшие планы и он рассказал о селекционной работе, которая ведется в регионах, а также работе, которая уже проведена. Все это позволяет говорить о том, что вскоре у нас появится новое поколение талантливых игроков», - подчеркнул Гаибов.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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