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Тайский клуб: "С Гурбановой в составе мы будем готовы к борьбе за чемпионство"

Волейбол
Новости
26 Декабря 2023 11:38
Тайский клуб: "С Гурбановой в составе мы будем готовы к борьбе за чемпионство"

Тайский клуб «Diamond Food Fine Chef - Air Force» прокомментировал переход в свои ряды волейболистки сборной Азербайджана Анастасии Гурбановой.

Как сообщает İdman.biz, нападающая уже прилетела в Таиланд, где начала тренировки с командой.

«Обладатель роста 190 сантиметров - это тот игрок, который определенно усилит нападение. У Гурбановой также надежный и маневренный стиль игры, что на руку нашей команде. Ведь «Diamond Food» отличается очень плотной системой игры. Будем готовы к борьбе за чемпионство на все сто процентов», - так отреагировала команда на трансфер Анастасии на своей официальной странице в социальной сети.

Напомним, что предыдущий сезон Гурбанова отыграла в Казахстане, выступая за «Жетысу».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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