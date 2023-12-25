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Волейболистка сборной будет играть в Таиланде

Волейбол
Новости
25 Декабря 2023 17:33
Волейболистка сборной будет играть в Таиланде

Волейболистка сборной Азербайджана Анастасия Гурбанова продолжит карьеру в Таиланде.

Как сообщает İdman.biz, нападающая подписала контракт с клубом «Diamond Food Fine Chef - Air Force». Гурбанова будет не единственным легионеров в команде. В команде также присутствует японка Мисаки Ямаучи.

Предыдущим клубом Анастасии был «Жетысу» из Казахстана. Для нее это не первый вояж в Юго-Восточную Азию: в сезоне 2018/19 волейболистка играла за «Сигнал Спайкерс» в чемпионате Филиппин.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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