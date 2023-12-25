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Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ

Волейбол
Новости
25 Декабря 2023 16:39
Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ

Уточнено имя нового главного тренера женской сборной Азербайджана по волейболу.

По информации İdman.biz, нашу команду вновь доверили опытному специалисту Фаигу Гараеву.

Он постарается восстановить утраченную за последние годы репутацию нашего волейбола. Первым испытанием 64-летнего специалиста, занимающего пост вице-президента Федерации волейбола Азербайджана и внесшего особую долю в развитие этого вида спорта в нашей стране, станет Золотая Евролига.

Гараев, который в разное время был главным тренером сборной, недавно участвовал с нашей командой в чемпионате мира 2018 года, проходившем в Японии. До нгедавнего времени пост наставника занимал турок Атаман Гюнейлигиль. Его контракт не был продлен из-за неудачного выступления на ЧЕ-2023.

Следует отметить, что с именем Гараева связаны успешные выступления нашей женской сборной по волейболу на чемпионатах мира и Европы, а также европейское признание «Азеррейла». Его презентация состоится 27 декабря.

Гусейн Вагиф

İdman.biz

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