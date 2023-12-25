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Полина Рагимова: "Второй опыт игры во Вьетнаме оставил много приятных воспоминаний"

Волейбол
Новости
25 Декабря 2023 14:24
Полина Рагимова: "Второй опыт игры во Вьетнаме оставил много приятных воспоминаний"

«Мой второй вьетнамский опыт оставил множество приятных воспоминаний».

Как сообщает İdman.biz, так волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова прокомментировала итог выступление в чемпионате этой страны.

Нападающая, которая на днях перешла в «Анкару Карайоллары», отметила, что очередной этап карьеры в Азии оставил самые теплые воспоминания. «Спасибо, Вьетнам! Эта прекрасная страна и ее люди всегда позволяют мне чувствовать себя как дома. Надеюсь увидеть вас снова в будущем», - написала Рагимова на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Полина выиграла серебряные награды с клубом «Duc Giang Соmpany» и получила награду в качестве лучшей нападающей лиги.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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