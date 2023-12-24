Полина Рагимова продолжит карьеру в Анкаре

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.biz, во второй половине сезона нападающая присоединится к клубу «Анкара Карайоллары». Пока дела у команды в лиге складываются не лучшим образом - она набрала 4 очка и замыкает таблицу. Поэтому качественное усиление в лице Полины может изменить расклад сил.

Напомним, что первую половину сезона Рагимова провела во Вьетнаме, выиграв серебряные награды с клубом «Duc Giang Соmpany» и получив награду в качестве лучшей нападающей лиги.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz