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18 команд сыграют в первенстве страны

Волейбол
Новости
22 Декабря 2023 12:32
18 команд сыграют в первенстве страны

Федерация волейбола Азербайджана объявила о проведении первенства страны среди женских команд.

Как передает İdman.biz, составы команд будут укомплектованы волейболистками 16-ти лет, а также не достигшими этого возраста. В первенстве примут участие 18 команд, которые будут разбиты на две группы. По итогам кругового турнира команды будут оспаривать место в плей-офф.
Ниже приводим состав групп.

Группа А: «Рюга», «Аура», «Азеррейл-1», «Азеррейл-3», «Хары Бюльбюль-2», «Абшерон», Национальная Академия Авиации.
Группа В: «Азеррейл-2», «Азеррейл-4», «Хары Бюльбюль-1», «Динамо», «Муров Аз Терминал», «Илькин», «Хазри», «Хангезур», «Бакы».

Idman.biz

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