Клуб Абдулазимовой поборется за третье место в группе в Лиге чемпионов

Венгерский «Вашаш», за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что команде предстоит в новом году провести еще два матча в основной сетке, она не сможет подняться в группе выше третьего места. В активе «Вашаша» одно очко и он отстает на один балл от идущей третьим болгарской «Марицы». Именно с «Марицей» венгерскому клубу и предстоит провести гостевой матч, а до того Абдулазимова и Ко примут «Эдзаджибаши», который вместе с итальянским «Савино Дель Бене» гарантировал себе путевку в плей-офф.

Ниджат Закиев

İdman.biz