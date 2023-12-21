"Азеррейл" может завершить год лидером чемпионата

Сегодня пройдет последний матч года в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, встречу VII тура в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта проведут «Азеррейл» и «Нефтчи». Хозяева площадки идут вторыми в лиге, но в случае крупной победы выйдут на первое место. Данное обстоятельство наверняка станет мощным дополнительным стимулом для «Азеррейл».

Тогда как «Нефтчи» после шести туров идет на четвертой позиции, на 6 баллов отставая от находящегося на третьей строчке «Мурова Аз Терминала». В активе команды пока две победы.

Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Азеррейл 6 5 1 16-6 522-484 14 Муров Аз Терминал 6 5 1 15-9 557-511 13 Нефтчи 6 2 4 11-13 534-537 7 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 6 0 6 1-18 342-479 0

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