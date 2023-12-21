"Азеррейл" может завершить год лидером чемпионата

Сегодня пройдет последний матч года в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, встречу VII тура в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта проведут «Азеррейл» и «Нефтчи». Хозяева площадки идут вторыми в лиге, но в случае крупной победы выйдут на первое место. Данное обстоятельство наверняка станет мощным дополнительным стимулом для «Азеррейл».
Тогда как «Нефтчи» после шести туров идет на четвертой позиции, на 6 баллов отставая от находящегося на третьей строчке «Мурова Аз Терминала». В активе команды пока две победы.
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Азеррейл
|
6
|
5
|
1
|
16-6
|
522-484
|
14
|
Муров Аз Терминал
|
6
|
5
|
1
|
15-9
|
557-511
|
13
|
Нефтчи
|
6
|
2
|
4
|
11-13
|
534-537
|
7
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
6
|
0
|
6
|
1-18
|
342-479
|
0
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