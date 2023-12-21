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"Азеррейл" может завершить год лидером чемпионата

Волейбол
Новости
21 Декабря 2023 09:18
"Азеррейл" может завершить год лидером чемпионата

Сегодня пройдет последний матч года в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, встречу VII тура в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта проведут «Азеррейл» и «Нефтчи». Хозяева площадки идут вторыми в лиге, но в случае крупной победы выйдут на первое место. Данное обстоятельство наверняка станет мощным дополнительным стимулом для «Азеррейл».

Тогда как «Нефтчи» после шести туров идет на четвертой позиции, на 6 баллов отставая от находящегося на третьей строчке «Мурова Аз Терминала». В активе команды пока две победы.

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Азеррейл

6

5

1

16-6

522-484

14

Муров Аз Терминал

6

5

1

15-9

557-511

13

Нефтчи

6

2

4

11-13

534-537

7

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

6

0

6

1-18

342-479

0

İdman.biz

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