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В зимней интриге волейбольного сезона

Волейбол
Новости
20 Декабря 2023 13:02
В зимней интриге волейбольного сезона

Участники чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд отыграли заключительный тур в уходящем году и ушли на небольшой перерыв. После первого круга на вершине таблицы обосновался «Азеррейл», который имеет одинаковое количество очков с «Абшероном», но опережает его по лучшей разнице партий. Но вся основная борьба в регулярном первенстве развернется после нового года.

Как сообщает İdman.biz, первый круг носил втягивающий характер и фактически ни одному клубу не удалось избежать потери очков. Чемпион страны начал с поражения от «Абшерона», а тот, в свою очередь, выдав внушительную победную серию, затем потерпел поражение от «Мурова Аз Терминала». Единственной командой, пока не выигравшей ни одного матча и даже партии, остается UNEC. Но в этом нет ничего удивительного, так как состав «экономисток» пока не позволяет им конкурировать с другими командами. Но в желании борьбы UNEC не откажешь.

Конечно же, выступление каждой команды определяют игроки. И в этом смысле в чемпионате есть волейболистки, которые уже обратили на себя внимание. Например, новичок лиги «Гянджа» привлекла в свои ряды не только спортсменок из ближнего зарубежья, но и бразильянку Фернанду Мело. Тогда как «Муров Аз Терминал» укрепился либеро из Казахстана Еленой Малаховой, с ходу вписавшейся в состав. В «Азеррейл» раскрывается доминиканка Джинейре Мартинес, а в «Абшерон» после выступления в чемпионате Вьетнама перешла Одина Алиева.

Большее количество команд делает чемпионат более интересным. Если на протяжении нескольких лет в лиге выступали только четыре клуба, то теперь география расширилась. Среди участников и Национальная Академия Авиации, тренером которой является Вугар Алиев. Пока в активе команды 3 очка, но есть все основания полагать, что после перерыва она прибавит.

По первому кругу можно сделать вывод, что основная борьба за победу в регулярном первенстве развернется между «Азеррейл» и «Абшероном». Обе команды выглядят достаточно уверенно по первым матчам и у них есть ресурсы, чтобы прибавить. Лидерам вполне могут бросить вызов «Муров Аз Терминал» и «Гянджа», которая имеет перед соперниками и преимущество домашней площадки.
Посмотрим, как будут развиваться события после новогодней паузы.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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