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Ченгиз Акарчешме: "Уходим на перерыв с хорошим настроением и, главное, без травм"

Волейбол
Новости
20 Декабря 2023 12:06
Ченгиз Акарчешме: "Уходим на перерыв с хорошим настроением и, главное, без травм"

«Мы уходим на перерыв в чемпионате Азербайджана с хорошим настроением и, главное, без травм».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер волейбольного клуба «Азеррейл» Ченгиз Акаршечме, подведя итог первому кругу первенства страны среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, турецкий специалист выразил удовлетворение тем, как все складывается для его подопечных. «Мы начали сезон с поражения, но в дальнейшем улучшили игру и начали демонстрировать более качественный волейбол. В чемпионате выступают ряд сильных команд, матчи проходят в непростой борьбе. Конкурентам уступает лишь UNEC, но он составлен из молодых спортсменок, которые в дальнейшем скажут свое слово», - подчеркнул Акаршечме.

Он также отметил прогресс связующей «Азеррейл» Разии Алиевой и заявил, что основная борьба еще впереди. «Нас ждут еще три круга регулярного первенства, в которых необходимо показывать максимум. Сделаем все для того, чтобы вновь порадовать болельщиков чемпионским титулом», - заключил тренер.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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