Кристина Бесман: "Не считаю переезд в Красноярск шагом назад"

«Я не считаю переезд в Красноярск шагом назад в карьере. Наоборот, у нас молодая и талантливая команда». Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Кристина Бесман, проводящая сезон в «Енисее».

Она рассказала о причинах, но которым выбрала клуб: «Увидела здесь перспективу и для себя, и для достижения командных результатов. Знала, что приходит новый тренер, что много молодых и талантливых девочек, плюс один из козырей «Енисея» — атмосфера в коллективе, об этом говорят все, кто здесь поиграл. Это тоже сыграло свою роль».



Связующая рассказала о целях команды в текущем чемпионате. «Думаю, что некоторые девочки даже ещё не понимают, насколько они хорошо могут играть, и я постараюсь со своей стороны им помочь. К тому же я верю и чувствую, что этот сезон может стать для «Енисея» переломным. Ведь Красноярск ранее выходил в плей-офф, становился бронзовым призером. И почему бы нам не закрепиться в первой шестерке в этом сезоне. Это как минимум», - приводит слова Бесман издание «Городские новости Красноярска».



Отметим, что в чемпионате России «Енисей» идет на восьмом месте.

Ниджат Закиев

İdman.biz