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Капитана нашей сборной выписали из больницы: "Я не мог пить воду 135 часов"

Волейбол
Интервью
19 Декабря 2023 13:26
Капитана нашей сборной выписали из больницы: "Я не мог пить воду 135 часов"

"Я чувствую себя очень хорошо. Жизнь прекрасна".

Об этом İdman.biz заявил волейболист сборной Азербайджана и клуба «Хары Бюльбюль Шуша» Турал Гасанлы.

Капитана сборной, перенесшего две операции, выписали из больницы. По словам капитана команды, лечение он продолжает дома: "Я начал есть больше, чем вчера. Повторная операция не грозит. Все в порядке. Было время, когда я не мог пить воду 135 часов. Но все плохие дни позади».

Гасанлы, который пока не думает возвращаться на площадку, подчеркнул, что для него важнее всего здоровье: "Выражаю благодарность доктору Махмуду Махмудову за то, что он вернул меня к жизни. Он спас меня в шаге к смерти".

Отметим, что 33-летний волейболист был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча против "Панатинаикоса" (Греция) в рамках "Кубка вызова" 30 ноября и доставлен прямо из аэропорта в больницу. Гасанлы был прооперирован из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника. 9 декабря ему во второй раз понадобилось хирургическое вмешательство врача. На этот раз у Турала было обнаружено сильное (обильное) кровотечение из артериального сосуда в другом сегменте двенадцатиперстной кишки. В связи с тем, что крупный сосуд, который не удалось остановить эндоскопической процедурой, продолжал сильно кровоточить и клиническое состояние больного было критическим, он был прооперирован немедленно и кровотечение было остановлено в результате 3-часовой комплексной операции.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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