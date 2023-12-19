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Зульфугаров отсудит еще один матч Лиги чемпионов

Волейбол
Новости
19 Декабря 2023 12:51
Зульфугаров отсудит еще один матч Лиги чемпионов

Азербайджанский рефери международной категории по волейболу до конца года отсудит еще один матч Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, опытный арбитр будет работать на встрече четвертого тура группового этапа еврокубка среди мужских клубов между бельгийским «Греньярдом» и турецким «Аркада Галати». Игра состоится 21 декабря на площадке бельгийцев в Маасейке. Вторым арбитром назначен представитель Германии Бенедикт Геукес.

В этом сезоне Зульфугаров работал уже на двух матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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