"Гянджа" не сможет сыграть оптимальным составом против "Азеррейл"

«Гянджа» не сможет выставить оптимальный состав на матч ближайшего тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, сегодня дебютант лиги проведет матч против «Азеррейл». Главный тренер команды не сможет рассчитывать на бразильянку Фернанду Мело и россиянку Арину Гоцелюк. Несмотря на то, что они принимают участие в тренировочном процессе, но травмы не позволят им выйти на игру.

Отметим, что в данный момент «Гянджа» делит третье-четвертое место с «Муровом Аз Терминалом», набрав 9 очков.

Ниджат Закиев

İdman.biz