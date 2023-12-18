Елизавета Рубан упрочила лидерство в споре бомбардиров чемпионата Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан продолжает возглавлять список лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

Как сообщает İdman.biz, нападающая, выступающая за «Лугож», после 11-ти туров уверенно лидирует в снайперской гонке. На ее счету 194 очка. На второй строчке идет Симина Страчинеску из «Короны Брашов» (178 баллов), а замыкает первую тройку Елена Вулин, представляющая бухарестское «Динамо» (164).

Также Рубан находится в тройке лучших нападающих по среднему количеству очков за матч. Ее показатель равен 4,73 баллам.

В текущем первенстве «Лугож» находится на четвертом месте, набрав 21 очко.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz