18 Декабря 2023
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"Абшерон" в надежде выйти в лидеры

Волейбол
Новости
18 Декабря 2023 09:27
"Абшерон" в надежде выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, шанс возглавить таблицу есть у «Абшерона». Подопечные Фамиля Агаева после поражения от «Мурова Аз Терминала» в предыдущем туре встретятся с UNEC. «Экономистки» пока не выиграли ни одной партии и замыкают таблицу.

Азеррейл

6

5

1

16-3

462-363

15

Aбшерон

6

5

1

16-6

544-461

15

Муров Аз Терминал

6

4

2

13-7

481-402

9

Гянджа

6

3

3

9-11

428-412

9

Национальная Академия Авиации

6

1

5

6-15

408-480

3

UNEC

6

0

6

0-18

245-450

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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