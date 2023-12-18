"Абшерон" в надежде выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, шанс возглавить таблицу есть у «Абшерона». Подопечные Фамиля Агаева после поражения от «Мурова Аз Терминала» в предыдущем туре встретятся с UNEC. «Экономистки» пока не выиграли ни одной партии и замыкают таблицу.

Азеррейл 6 5 1 16-3 462-363 15 Aбшерон 6 5 1 16-6 544-461 15 Муров Аз Терминал 6 4 2 13-7 481-402 9 Гянджа 6 3 3 9-11 428-412 9 Национальная Академия Авиации 6 1 5 6-15 408-480 3 UNEC 6 0 6 0-18 245-450 0

Ниджат Закиев

İdman.biz