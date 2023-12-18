"Абшерон" в надежде выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд состоится один матч.
Как сообщает İdman.biz, шанс возглавить таблицу есть у «Абшерона». Подопечные Фамиля Агаева после поражения от «Мурова Аз Терминала» в предыдущем туре встретятся с UNEC. «Экономистки» пока не выиграли ни одной партии и замыкают таблицу.
|
Азеррейл
|
6
|
5
|
1
|
16-3
|
462-363
|
15
|
Aбшерон
|
6
|
5
|
1
|
16-6
|
544-461
|
15
|
Муров Аз Терминал
|
6
|
4
|
2
|
13-7
|
481-402
|
9
|
Гянджа
|
6
|
3
|
3
|
9-11
|
428-412
|
9
|
Национальная Академия Авиации
|
6
|
1
|
5
|
6-15
|
408-480
|
3
|
UNEC
|
6
|
0
|
6
|
0-18
|
245-450
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz