"Хары Бюльбюль Лачин" и "Нефтчи" в борьбе за четвертое место

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдет один матч.
Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Лачин» встретится с «Нефтчи». У команд пока схожие результаты - они выиграли один матч из пяти и имеют в активе по 4 очка. Выигрыш позволит закрепиться на четвертом месте в таблице.
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Азеррейл
|
6
|
5
|
1
|
16-6
|
522-484
|
14
|
Муров Аз Терминал
|
6
|
5
|
1
|
15-9
|
557-511
|
13
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
5
|
1
|
4
|
7-12
|
424-440
|
4
|
Нефтчи
|
5
|
1
|
4
|
8-12
|
446-450
|
4
|
МОИК
|
6
|
0
|
6
|
1-18
|
342-479
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz