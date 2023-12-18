"Хары Бюльбюль Лачин" и "Нефтчи" в борьбе за четвертое место

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдет один матч.

Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Лачин» встретится с «Нефтчи». У команд пока схожие результаты - они выиграли один матч из пяти и имеют в активе по 4 очка. Выигрыш позволит закрепиться на четвертом месте в таблице.

Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Азеррейл 6 5 1 16-6 522-484 14 Муров Аз Терминал 6 5 1 15-9 557-511 13 Хары Бюльбюль Лачин 5 1 4 7-12 424-440 4 Нефтчи 5 1 4 8-12 446-450 4 МОИК 6 0 6 1-18 342-479 0

Ниджат Закиев

İdman.biz