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"Хары Бюльбюль Лачин" и "Нефтчи" в борьбе за четвертое место

Волейбол
Новости
18 Декабря 2023 09:24
"Хары Бюльбюль Лачин" и "Нефтчи" в борьбе за четвертое место

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдет один матч.

Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Лачин» встретится с «Нефтчи». У команд пока схожие результаты - они выиграли один матч из пяти и имеют в активе по 4 очка. Выигрыш позволит закрепиться на четвертом месте в таблице.

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Азеррейл

6

5

1

16-6

522-484

14

Муров Аз Терминал

6

5

1

15-9

557-511

13

Хары Бюльбюль Лачин

5

1

4

7-12

424-440

4

Нефтчи

5

1

4

8-12

446-450

4

МОИК

6

0

6

1-18

342-479

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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