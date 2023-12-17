Определилось время игры "Абшерона" с аутсайдером

Объявлено время следующих игр чемпионата Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, 18 декабря состоятся два матча.

В первом матче дня примут участие мужские волейбольные команды. Команда «Хары Бюльбюль Лачин» встретится с «Нефтчи» в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В женских соревнованиях «Абшерон» будет гостем UNEC. Матч между лидером и аутсайдером начнется в 19:00.

18 декабря

Премьер-лига (мужчины)

15:00. «Хары Бюльбюль Лачин» - «Нефтчи».

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Премьер-лига (женщины)

19:00. UNEC - «Абшерон»

Спортивный зал UNEC

İdman.biz