Определилось время игры "Абшерона" с аутсайдером

Объявлено время следующих игр чемпионата Азербайджана по волейболу.
Как сообщает İdman.biz, 18 декабря состоятся два матча.
В первом матче дня примут участие мужские волейбольные команды. Команда «Хары Бюльбюль Лачин» встретится с «Нефтчи» в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.
В женских соревнованиях «Абшерон» будет гостем UNEC. Матч между лидером и аутсайдером начнется в 19:00.
18 декабря
Премьер-лига (мужчины)
15:00. «Хары Бюльбюль Лачин» - «Нефтчи».
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
Премьер-лига (женщины)
19:00. UNEC - «Абшерон»
Спортивный зал UNEC
İdman.biz