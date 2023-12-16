2 турецких клуба в финале чемпионата мира - впервые в истории

Определились финалисты женского клубного чемпионата мира по волейболу 2023 года, который проходит в Китае, в Ханчжоу с 13 по 17 декабря.

İdman.biz сообщает, что турецкий «Вакифбанк», который победил местный «Тяньцзинь» 3:0 в полуфинале, выиграл право участвовать в решающем матче. Его соперником в финале станет еще один турецкий клуб - "Эдзаджибашы", который в другом полуфинале обыграл 3:1 бразильскую «Плату».

Это будет первый турецкий финал женского клубного чемпионата мира.

Отметим, что решающий матч состоится 17 декабря.

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