"Абшерон" в борьбе за лидерство в чемпионате

Сегодня в чемпионате волейбола среди женских команд состоится один матч.
Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта «Муров Аз Терминал» примет «Абшерон». Для «Абшерона» предстоящая встреча является хорошей возможностью выйти в единоличные лидеры. На данный момент команда делит первую строчку с «Азеррейл», но провела на игру меньше.
В свою очередь, «Муров Аз Терминал» расположился на третьем месте и постарается отнять очки у номинальных гостей.
Высшая лига (женщины)
15:00 Муров Аз Терминал - Абшерон
|
Азеррейл
|
6
|
5
|
1
|
16-3
|
462-363
|
15
|
Абшерон
|
5
|
5
|
0
|
15-3
|
448-344
|
15
|
Муров Аз Терминал
|
5
|
3
|
2
|
10-6
|
364-306
|
9
|
Гянджа
|
6
|
3
|
3
|
9-11
|
428-412
|
9
|
Национальная Академия Авиации
|
6
|
1
|
5
|
6-15
|
408-480
|
3
|
UNEC
|
6
|
0
|
6
|
0-18
|
245-450
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz