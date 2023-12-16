16 Декабря 2023
RU

"Абшерон" в борьбе за лидерство в чемпионате

Волейбол
Новости
16 Декабря 2023 09:59
"Абшерон" в борьбе за лидерство в чемпионате

Сегодня в чемпионате волейбола среди женских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта «Муров Аз Терминал» примет «Абшерон». Для «Абшерона» предстоящая встреча является хорошей возможностью выйти в единоличные лидеры. На данный момент команда делит первую строчку с «Азеррейл», но провела на игру меньше.

В свою очередь, «Муров Аз Терминал» расположился на третьем месте и постарается отнять очки у номинальных гостей.

Высшая лига (женщины)
15:00 Муров Аз Терминал - Абшерон

Азеррейл

6

5

1

16-3

462-363

15

Абшерон

5

5

0

15-3

448-344

15

Муров Аз Терминал

5

3

2

10-6

364-306

9

Гянджа

6

3

3

9-11

428-412

9

Национальная Академия Авиации

6

1

5

6-15

408-480

3

UNEC

6

0

6

0-18

245-450

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи»" выиграл одну партию, но проиграл "Муров Аз Терминалу"
15 Декабря 21:46
Волейбол

"Нефтчи»" выиграл одну партию, но проиграл "Муров Аз Терминалу"

В матче открытия очередного тура подопечные Зии Раджабова переиграли МОИК
Завтра пройдут три матча чемпионата страны
14 Декабря 14:02
Волейбол

Завтра пройдут три матча чемпионата страны

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала программу ближайших матчей чемпионата страны среди мужских команд
Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году
14 Декабря 12:51
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году

Согласно расписанию, первый матч пройдет 10 января в Румынии, а ответный - 18 января в Бурсе
"Гянджа" выиграла третий матч в чемпионате
13 Декабря 20:44
Волейбол

"Гянджа" выиграла третий матч в чемпионате

В VI туре дебютант первенства на своей площадке нанес поражение "Мурову Аз Терминалу"
"Хары Бюльбюль Шуша" вернул лидерство в чемпионате
13 Декабря 20:37
Волейбол

"Хары Бюльбюль Шуша" вернул лидерство в чемпионате

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоится один матч
Сборные Азербайджана сыграют в Золотой Евролиге
13 Декабря 16:31
Волейбол

Сборные Азербайджана сыграют в Золотой Евролиге

Место проведения Финала четырех в мужском зачете пока неизвестно

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"