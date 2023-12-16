"Абшерон" в борьбе за лидерство в чемпионате

Сегодня в чемпионате волейбола среди женских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта «Муров Аз Терминал» примет «Абшерон». Для «Абшерона» предстоящая встреча является хорошей возможностью выйти в единоличные лидеры. На данный момент команда делит первую строчку с «Азеррейл», но провела на игру меньше.

В свою очередь, «Муров Аз Терминал» расположился на третьем месте и постарается отнять очки у номинальных гостей.

Высшая лига (женщины)

15:00 Муров Аз Терминал - Абшерон

Азеррейл 6 5 1 16-3 462-363 15 Абшерон 5 5 0 15-3 448-344 15 Муров Аз Терминал 5 3 2 10-6 364-306 9 Гянджа 6 3 3 9-11 428-412 9 Национальная Академия Авиации 6 1 5 6-15 408-480 3 UNEC 6 0 6 0-18 245-450 0

Ниджат Закиев

İdman.biz