15 Декабря 2023
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Насыщенный тур чемпионата Азербайджана

Волейбол
Новости
15 Декабря 2023 09:10
Насыщенный тур чемпионата Азербайджана

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдут матчи очередного тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровую программу встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - МОИК. Номинальные хозяева несколько дней назад вернули себе лидерство в таблице и наверняка рассчитывают сохранить этот статус по окончании тура. Подопечным Зии Раджабова будет противостоять команда, которая пока не выиграла ни одной встречи в лиге. В активе армейцев лишь единственная победная партия в пяти матчах.

Затем на площадку Центра волейбола Министерства молодежи и спорта выйдут «Хары Бюльбюль Лачин» и «Азеррейл». Последний обосновался на втором месте, на очко отставая от лидера. Предстоящий матч видится для «Азеррейл» хорошей возможностью набрать очки, ведь в активе «Хары Бюльбюль Лачин» всего один выигрыш. Правда, и сыграл клуб на матч меньше.

Закроет программу поединок между «Муровом Аз Терминалом» и «Нефтчи». Первые находятся в тройке и готовы в любой момент воспользоваться потерей очков у конкурентов. Но для этого самим необходимо действовать стабильно. А «Нефтчи», хоть пока и занимает предпоследнее место, способен создать трудности номинальным хозяевам площадки.

Высшая лига (мужчины)
15 декабря
14:00 Хары Бюльбюль Шуша – МОИК
16:00 Хары Бюльбюль Лачин – Азеррейл
18:00 Муров Аз Терминал – Нефтчи

Хары Бюльбюль Шуша

5

4

1

14-7

493-440

13

Азеррейл

5

4

1

13-5

426-394

11

Муров Аз Терминал

5

4

1

12-8

465-425

10

Хары Бюльбюль Лачин

4

1

3

6-9

334-344

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

МОИК

5

0

5

1-15

287-404

0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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