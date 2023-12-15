Насыщенный тур чемпионата Азербайджана

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдут матчи очередного тура.
Как сообщает İdman.biz, откроет игровую программу встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - МОИК. Номинальные хозяева несколько дней назад вернули себе лидерство в таблице и наверняка рассчитывают сохранить этот статус по окончании тура. Подопечным Зии Раджабова будет противостоять команда, которая пока не выиграла ни одной встречи в лиге. В активе армейцев лишь единственная победная партия в пяти матчах.
Затем на площадку Центра волейбола Министерства молодежи и спорта выйдут «Хары Бюльбюль Лачин» и «Азеррейл». Последний обосновался на втором месте, на очко отставая от лидера. Предстоящий матч видится для «Азеррейл» хорошей возможностью набрать очки, ведь в активе «Хары Бюльбюль Лачин» всего один выигрыш. Правда, и сыграл клуб на матч меньше.
Закроет программу поединок между «Муровом Аз Терминалом» и «Нефтчи». Первые находятся в тройке и готовы в любой момент воспользоваться потерей очков у конкурентов. Но для этого самим необходимо действовать стабильно. А «Нефтчи», хоть пока и занимает предпоследнее место, способен создать трудности номинальным хозяевам площадки.
Высшая лига (мужчины)
15 декабря
14:00 Хары Бюльбюль Шуша – МОИК
16:00 Хары Бюльбюль Лачин – Азеррейл
18:00 Муров Аз Терминал – Нефтчи
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
5
|
4
|
1
|
14-7
|
493-440
|
13
|
Азеррейл
|
5
|
4
|
1
|
13-5
|
426-394
|
11
|
Муров Аз Терминал
|
5
|
4
|
1
|
12-8
|
465-425
|
10
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
4
|
1
|
3
|
6-9
|
334-344
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
МОИК
|
5
|
0
|
5
|
1-15
|
287-404
|
0
Заки Фейзуллаев
İdman.biz