Насыщенный тур чемпионата Азербайджана

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд пройдут матчи очередного тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровую программу встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - МОИК. Номинальные хозяева несколько дней назад вернули себе лидерство в таблице и наверняка рассчитывают сохранить этот статус по окончании тура. Подопечным Зии Раджабова будет противостоять команда, которая пока не выиграла ни одной встречи в лиге. В активе армейцев лишь единственная победная партия в пяти матчах.

Затем на площадку Центра волейбола Министерства молодежи и спорта выйдут «Хары Бюльбюль Лачин» и «Азеррейл». Последний обосновался на втором месте, на очко отставая от лидера. Предстоящий матч видится для «Азеррейл» хорошей возможностью набрать очки, ведь в активе «Хары Бюльбюль Лачин» всего один выигрыш. Правда, и сыграл клуб на матч меньше.

Закроет программу поединок между «Муровом Аз Терминалом» и «Нефтчи». Первые находятся в тройке и готовы в любой момент воспользоваться потерей очков у конкурентов. Но для этого самим необходимо действовать стабильно. А «Нефтчи», хоть пока и занимает предпоследнее место, способен создать трудности номинальным хозяевам площадки.

Высшая лига (мужчины)

15 декабря

14:00 Хары Бюльбюль Шуша – МОИК

16:00 Хары Бюльбюль Лачин – Азеррейл

18:00 Муров Аз Терминал – Нефтчи

Хары Бюльбюль Шуша 5 4 1 14-7 493-440 13 Азеррейл 5 4 1 13-5 426-394 11 Муров Аз Терминал 5 4 1 12-8 465-425 10 Хары Бюльбюль Лачин 4 1 3 6-9 334-344 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 МОИК 5 0 5 1-15 287-404 0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz