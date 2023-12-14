Завтра пройдут три матча чемпионата страны

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала программу ближайших матчей чемпионата страны среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, ближайший тур состоится завтра, 15 декабря. Откроет программу дня встреча между «Хары Бюльбюль Шуша» и МОИК. Затем на площадку Центра волейбола Министерства молодежи и спорта выйдут «Хары Бюльбюль Лачин» и «Азеррейл». А закроет программу поединок между «Муровом Аз Терминалом» и «Нефтчи».

Высшая лига (мужчины)

15 декабря

14:00 Хары Бюльбюль Шуша – МОИК

16:00 Хары Бюльбюль Лачин – Азеррейл

18:00 Муров Аз Терминал – Нефтчи

İdman.biz