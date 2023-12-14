14 Декабря 2023
RU

Завтра пройдут три матча чемпионата страны

Волейбол
Новости
14 Декабря 2023 14:02
Завтра пройдут три матча чемпионата страны

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала программу ближайших матчей чемпионата страны среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, ближайший тур состоится завтра, 15 декабря. Откроет программу дня встреча между «Хары Бюльбюль Шуша» и МОИК. Затем на площадку Центра волейбола Министерства молодежи и спорта выйдут «Хары Бюльбюль Лачин» и «Азеррейл». А закроет программу поединок между «Муровом Аз Терминалом» и «Нефтчи».

Высшая лига (мужчины)
15 декабря
14:00 Хары Бюльбюль Шуша – МОИК
16:00 Хары Бюльбюль Лачин – Азеррейл
18:00 Муров Аз Терминал – Нефтчи

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году
12:51
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году

Согласно расписанию, первый матч пройдет 10 января в Румынии, а ответный - 18 января в Бурсе
"Гянджа" выиграла третий матч в чемпионате
13 Декабря 20:44
Волейбол

"Гянджа" выиграла третий матч в чемпионате

В VI туре дебютант первенства на своей площадке нанес поражение "Мурову Аз Терминалу"
"Хары Бюльбюль Шуша" вернул лидерство в чемпионате
13 Декабря 20:37
Волейбол

"Хары Бюльбюль Шуша" вернул лидерство в чемпионате

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоится один матч
Сборные Азербайджана сыграют в Золотой Евролиге
13 Декабря 16:31
Волейбол

Сборные Азербайджана сыграют в Золотой Евролиге

Место проведения Финала четырех в мужском зачете пока неизвестно
Кристина Бесман вспомнила матч с Бразилией: "В раздевалке не было слез, мы были на сумасшедшем кураже"
13 Декабря 15:17
Волейбол

Кристина Бесман вспомнила матч с Бразилией: "В раздевалке не было слез, мы были на сумасшедшем кураже"

"Тот матч до сих пор в памяти"
Четыре матча волейбольного чемпионата за один день
12 Декабря 17:02
Волейбол

Четыре матча волейбольного чемпионата за один день

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание ближайших матчей чемпионата страны

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО
11 Декабря 18:54
Шахматы

Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО

Сегодня в Габале завершился IX Мемориал Вугара Гашимова
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах