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Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году

Волейбол
Новости
14 Декабря 2023 12:51
Волейболистка сборной Азербайджана продолжит игру в еврокубке в следующем году

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан в составе румынского «Лугожа» продолжит выступление в еврокубках в следующем году.

Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала Кубка Челлендж «Лугож» дважды переиграл сербский «Обреновац» с общим счетом 6:0 и вышел в четвертьфинал. На этой стадии клуб Рубан и Ко встретятся с турецким «Нилуфяр Беледийеси».

Согласно расписанию, первый матч пройдет 10 января в Румынии, а ответный - 18 января в Бурсе.

Отметим, что в прошлом году наша нападающая помогла «Лугожу» дойти до финала Кубка Челлендж.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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