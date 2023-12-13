Сборные Азербайджана сыграют в Золотой Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в Золотой Евролиге.

Как сообщает İdman.biz, в Золотой Евролиге также сыграют команды Бельгии, Чехии, Словакии, Словении, Швеции, Испании, Румынии, Хорватии, Австрии, Эстонии и Украины. Составы групп станут известны позже, а финал турнира примет Чехия.

Также в Золотой Евролиге сыграет и мужская сборная Азербайджана. В этом же турнире прописку получили Украина, Бельгия, Эстония, Португалия, Чехия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Испания, Северная Македония и Люксембург. Матчи пройдут в период с 17 мая по 16 июня.

Место проведения Финала четырех в мужском зачете пока неизвестно.

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