Кристина Бесман вспомнила матч с Бразилией: "В раздевалке не было слез, мы были на сумасшедшем кураже"

«Тот матч до сих пор в памяти. Бразильянки нас, похоже, совсем недооценили».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка Кристина Бесман, вспоминая яркие моменты выступления в составе сборной Азербайджана.

Связующая отметила лицензионный турнир в Бразилии в 2019 году, когда команда боролась за путевку на Олимпиаду, уступив во втором туре Бразилии на тай-бреке (2:3). «Мы вели по сетам, играли здорово, оставалось забрать одну партию, но соперник не позволил. В итоге уступили на тай-брейке. Примечательно, что в раздевалке вообще не было слез, мы наоборот были на каком-то сумасшедшем кураже, ведь едва чудо не сотворили. Но по Бразилии, когда она включилась на полную, было видно, что это высочайший уровень. Конечно, если бы победили — это вообще был бы космос. Но и поражение, точнее весь матч, независимо от итога, дал весь спектр эмоций, в том числе и ради них мы играем в волейбол», - рассказала Бесман, выступающая за «Енисей», изданию «Городские новости Красноярска».

Говоря о значимых достижениях в составе сборной, связующая отметила: «Когда Азербайджан выиграл Евролигу, я только начинала в команде и играла не так много, поэтому вклад в победу внесла незначительный. Хотя, конечно, было приятно занять первое место. Пожалуй, наиболее значимым успехом в карьере назову выход с Азербайджаном на чемпионат мира 2018 года. Тогда играла важную роль в команде и участвовала во всех отборочных матчах».

Ниджат Закиев

İdman.biz