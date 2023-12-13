"Хары Бюльбюль Шуша" против дебютанта

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Хары Бюльбюль Лачином». На прошлой неделе серебряный призер чемпионата потерпел первое поражение в лиге и сейчас идет на втором месте. Тогда как дебютант турнира находится на четвертой позиции, но провел меньше игр, чем остальные команды.

Высшая лига (мужчины)

18:00 Хары Бюльбюль Шуша – Хары Бюльбюль Лачин

Центр волейбола «Дарнагюль»

Азеррейл 5 4 1 13-5 426-394 11 Хары Бюльбюль Шуша 4 3 1 11-6 399-353 10 Муров Аз Терминал 5 4 1 12-8 465-425 10 Хары Бюльбюль Лачин 3 1 2 5-6 247-250 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 МОИК 5 0 5 1-15 287-404 0

Ниджат Закиев

İdman.biz