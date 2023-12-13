"Хары Бюльбюль Шуша" против дебютанта

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоится один матч.
Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Хары Бюльбюль Лачином». На прошлой неделе серебряный призер чемпионата потерпел первое поражение в лиге и сейчас идет на втором месте. Тогда как дебютант турнира находится на четвертой позиции, но провел меньше игр, чем остальные команды.
Высшая лига (мужчины)
18:00 Хары Бюльбюль Шуша – Хары Бюльбюль Лачин
Центр волейбола «Дарнагюль»
|
Азеррейл
|
5
|
4
|
1
|
13-5
|
426-394
|
11
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
4
|
3
|
1
|
11-6
|
399-353
|
10
|
Муров Аз Терминал
|
5
|
4
|
1
|
12-8
|
465-425
|
10
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
3
|
1
|
2
|
5-6
|
247-250
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
МОИК
|
5
|
0
|
5
|
1-15
|
287-404
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz