13 Декабря 2023
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"Хары Бюльбюль Шуша" против дебютанта

Волейбол
Новости
13 Декабря 2023 09:21
"Хары Бюльбюль Шуша" против дебютанта

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Хары Бюльбюль Лачином». На прошлой неделе серебряный призер чемпионата потерпел первое поражение в лиге и сейчас идет на втором месте. Тогда как дебютант турнира находится на четвертой позиции, но провел меньше игр, чем остальные команды.

Высшая лига (мужчины)
18:00 Хары Бюльбюль Шуша – Хары Бюльбюль Лачин
Центр волейбола «Дарнагюль»

Азеррейл

5

4

1

13-5

426-394

11

Хары Бюльбюль Шуша

4

3

1

11-6

399-353

10

Муров Аз Терминал

5

4

1

12-8

465-425

10

Хары Бюльбюль Лачин

3

1

2

5-6

247-250

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

МОИК

5

0

5

1-15

287-404

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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