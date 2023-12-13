13 Декабря 2023
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Шестой тур чемпионата открывается в Гяндже

Волейбол
Новости
13 Декабря 2023 09:15
Шестой тур чемпионата открывается в Гяндже

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут матчи VI тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет тур встреча в Гяндже, где одноименный клуб примет Национальную Академию Авиации. «Гянджа» идет на четвертом месте, опережая соперника на три очка. Матч будет иметь важное значение для обеих команд, которые пока только обретают свою игру.

Лидирующий «Абшерон» будет противостоять «Мурову Аз Терминалу». Подопечные Фамиля Агаева могут считаться фаворитами пары. Команда не потерпела ни одного поражения, хотя наверняка гости постараются создать лидеру проблемы.

«Азеррейл» рассчитывает взять три очка во встрече с UNEC, замыкающим таблицу. Это будет встреча разных по уровню команд и у чемпиона не должно возникнуть особых трудностей.

Высшая лига (женщины)
15:00 Гянджа - Национальная Академия Авиации
Олимпийский комплекс Гянджи
16:00 Абшерон - Муров Аз Терминал
Центр волейбола «Дарнагюль»
19:00 UNEC – Азеррейл
Спортивный зал UNEC

Абшерон

4

4

0

12-2

350-263

12

Азеррейл

5

4

1

13-3

387-318

12

Муров Аз Терминал

4

3

1

9-3

283-208

9

Гянджа

5

2

3

6-10

331-349

6

Национальная Академия Авиации

5

1

4

5-12

345-383

3

UNEC

5

0

5

0-15

200-375

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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