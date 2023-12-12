Четыре матча волейбольного чемпионата за один день

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание ближайших матчей чемпионата страны.
Как сообщает İdman.biz, 13 декабря будут сыграны четыре встречи. В женской лиге состоятся встречи VI тура, в которых сыграют «Гянджа» - Национальная Академия Авиации, «Абшерон» - «Муров Аз Терминал» и UNEC – «Азеррейл».
В мужском чемпионате состоится матч между «Хары Бюльбюль Шуша» и «Хары Бюльбюль Лачин».
13 декабря
Высшая лига (женщины)
15:00 Гянджа - Национальная Академия Авиации
Олимпийский комплекс Гянджи
16:00 Абшерон - Муров Аз Терминал
Центр волейбола «Дарнагюль»
19:00 UNEC – Азеррейл
Спортивный зал UNEC
Высшая лига (мужчины)
18:00 Хары Бюльбюль Шуша – Хары Бюльбюль Лачин
Центр волейбола «Дарнагюль»
İdman.biz