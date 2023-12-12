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Четыре матча волейбольного чемпионата за один день

Волейбол
Новости
12 Декабря 2023 17:02
Четыре матча волейбольного чемпионата за один день

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание ближайших матчей чемпионата страны.

Как сообщает İdman.biz, 13 декабря будут сыграны четыре встречи. В женской лиге состоятся встречи VI тура, в которых сыграют «Гянджа» - Национальная Академия Авиации, «Абшерон» - «Муров Аз Терминал» и UNEC – «Азеррейл».

В мужском чемпионате состоится матч между «Хары Бюльбюль Шуша» и «Хары Бюльбюль Лачин».

13 декабря

Высшая лига (женщины)

15:00 Гянджа - Национальная Академия Авиации
Олимпийский комплекс Гянджи

16:00 Абшерон - Муров Аз Терминал
Центр волейбола «Дарнагюль»

19:00 UNEC – Азеррейл
Спортивный зал UNEC

Высшая лига (мужчины)

18:00 Хары Бюльбюль Шуша – Хары Бюльбюль Лачин
Центр волейбола «Дарнагюль»

İdman.biz

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