«Сейчас я чувствую себя хорошо, проблем со здоровьем нет».

Об этом İdman.biz сообщил волейболист сборной Азербайджана и клуба «Хары Бюльбюль Шуша» Турал Гасанлы.

По словам капитана сборной, которого дважды оперировали, он продолжает лечение, но проблемы остались позади: "Я перенес операцию из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника. К счастью, сейчас все в порядке, чувствую себя хорошо. Лечусь в больнице».

Спортсмен отметил, что пока не знает, когда вернется к играм: «Конечно, после того, как мое лечение закончится, все решат врачи. Но пока ничего точно сказать не могу».

Отметим, что 33-летний волейболист был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча против "Панатинаикоса" (Греция) в рамках "Кубка вызова" 30 ноября и доставлен прямо из аэропорта в больницу. Гасанлы был прооперирован из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника. 9 декабря ему во второй раз понадобилось хирургическое вмешательство врача. На этот раз у Турала было обнаружено сильное кровотечение из артериального сосуда в другом сегменте двенадцатиперстной кишки. В связи с тем, что крупный сосуд, который не удалось остановить эндоскопической процедурой, продолжал сильно кровоточить и клиническое состояние больного было критическим, он был прооперирован немедленно и кровотечение было остановлено в результате 3-часовой комплексной операции.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz