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Волейболист сборной Азербайджана признан лучшим связующим турнира EEVZA

Волейбол
Новости
11 Декабря 2023 17:24
Волейболист сборной Азербайджана признан лучшим связующим турнира EEVZA

Волейболист юношеской сборной Азербайджана по волейболу (U-18) Ряван Гехраманлы удостоился индивидуальной награды от организаторов чемпионата Восточно-Европейской Зональной Ассоциации (EEVZA), прошедшей в Телави.

Как сообщает İdman.biz, он был признан лучшим связующим, получив специальный приз от устроителей турнира.

Отметим, что по ходу чемпионата наша команда провела с Грузией, Украиной, Латвией, Эстоний и Польшей. Коллектив набрал одно очко, уступив в последнем матче Грузии со счетом 2:3.

İdman.biz

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